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Минобороны заявило об ударах по объектам в Одессе, где готовились теракты против РФ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Вооруженные силы (ВС) России прошедшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы. Об этом 23 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что на пораженных объектах находились иностранные наемники.

«Все спланированные к удару цели уничтожены», — указал Конашенков.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. По его словам, были уничтожены танки, БМП и украинские боевики. Работа велась в том числе с применением тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Ответная реакция: Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары возмездия
Поражены цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров в районе Одессы и Ильичевска

В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщили, что на территории Одесской области прогремели взрывы. Глава Одесской военной администрации Олег Кипер подтвердил работу систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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