24 июля — День кадастрового инженера: история и традиции праздника

Ежегодно 24 июля отмечается День кадастрового инженера — профессиональный праздник специалистов, которые составляют технические планы объектов недвижимости и определяют границы земельных участков. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, как развивался кадастровый учет в России и как поздравить специалиста из этой области, читайте в материале «Известий».

День кадастрового инженера в 2023 году — история

Впервые этот праздник отметили в 2008 году по инициативе саморегулируемой организации (СРО) «Кадастровые инженеры». Поводом послужило принятие 24 июля 2007 года федерального закона РФ «О государственном кадастре недвижимости». Этот законопроект заложил основы деятельности Росреестра и дал официальное определение профессии «кадастровый инженер».

Кадастр — это перечень объектов имущества (земля, недвижимость, лесные и водные ресурсы и т.д.) и их характеристик, составляемый государством. Он нужен для определения размера налогов и стоимости этих объектов, в нем также хранятся сведения о праве собственности.

Первые кадастровые специалисты появились еще в Древнем Египте и Месопотамии. Сам термин «кадастр» происходит от слияния двух латинских слов caputigum и caputigumregistrum, которые означают единицу сбора дани за землю и перепись населения.

Первые упоминания о кадастре в России относятся к X веку. Землемерные работы в то время проводились с помощью веревки и деревянных колышков. Участки при этом разделяли по качеству на «добрые», «средние» и «худые».

В середине XVI века полномочия по оценке земель и учету объектов имущества перешли к Поместному приказу. Этот орган заведовал фондом незанятых участков, фиксировал изменения в сфере землевладения и выдавал поместья чиновникам.

При императоре Петре I в кадастровом учете начали применять геодезические инструменты и принципы из геометрии. В XIX веке в России уже вели подробную опись частной собственности (дворов), лесных и водных угодий. В городах проводили оценку недвижимости и составляли схемы земельных участков.

В Советском Союзе кадастр фактически не существовал, так как вся недвижимость принадлежала государству. Потребность в соответствующей структуре возникла в 1990-х годах, когда вновь появилась возможность регистрации частной собственности.

Изначально кадастровым учетом в России занимались три ведомства: Роскартография, Роснедвижимость и Росрегистрация. Впоследствии они были объединены в Росреестр.

На сегодняшний день профессия кадастрового инженера также объединяет сразу несколько направлений. Эти специалисты должны обладать знаниями геодезистов, землеустроителей, оценщиков и юристов. Требования к ним весьма высоки, ведь любая неточность в их работе приведет к серьезным последствиям.

Чтобы стать кадастровым инженером, необходимо получить профильное высшее образование. Затем выпускники в течение двух лет проходят стажировку и сдают экзамены в специальной кадастровой комиссии. После этого молодые специалисты должны присоединиться к какому-либо профессиональному обществу, например к Гильдии кадастровых инженеров. Лишь пройдя все эти этапы, они смогут официально приступить к работе.

День кадастрового инженера в 2023 году — традиции

Кадастровые инженеры обычно отмечают свой праздник в профессиональном кругу. В честь него проходят съезды и конференции, на которых обсуждаются проблемы отрасли, изменения в законодательстве и необычные случаи из практики. В этот день выдаются различные награды и премии, а руководство кадастровых компаний организует для сотрудников корпоративы.

День кадастрового инженера в 2023 году — поздравления

Большинство виновников торжества будут отмечать День кадастрового инженера на рабочем месте, ведь он приходится на будний день. Однако это не повод забыть о празднике. Разбавить рутину можно, поздравив коллег и заказав в офис что-нибудь вкусное.

Для празднования в домашней обстановке подойдет ужин в кругу родных и друзей. Если возможности собраться нет, можно провести вечер с любимым чаем и интересным фильмом.

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