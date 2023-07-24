Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некрофилами злоумышленников, пытавшихся украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова во Львове, на западе Украины. Об этом она заявила в разговоре с «Известиями» 24 июля.
«Помимо того что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — указала дипломат.
Ранее в этот день мэр Львова Андрей Садовой сообщил о попытке кражи останков Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова. Попытка, по словам мэра, не удалась.
Могила Николая Кузнецова (1911–1944), который во время Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, а также лично ликвидировал ряд немецких генералов, находится на Холме Славы во Львове. Могила не раз подвергалась нападениям вандалов.
В июне 2019 года украинский националист Ярослав Свелеба предложил снести памятник, назвав его «советским капищем». Он заявил, что от монумента надо избавиться, несмотря на мнение семьи советского героя.
Позднее, в феврале 2020 года, Россия предложила передать ей останки легендарного разведчика, однако власти Львова отказались это делать.