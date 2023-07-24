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Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами
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Захарова назвала пытавшихся похитить останки Героя СССР Кузнецова некрофилами

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некрофилами злоумышленников, пытавшихся украсть останки советского разведчика Николая Кузнецова во Львове, на западе Украины. Об этом она заявила в разговоре с «Известиями» 24 июля.

«Помимо того что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — указала дипломат.

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Ранее в этот день мэр Львова Андрей Садовой сообщил о попытке кражи останков Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова. Попытка, по словам мэра, не удалась.

Могила Николая Кузнецова (1911–1944), который во время Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, а также лично ликвидировал ряд немецких генералов, находится на Холме Славы во Львове. Могила не раз подвергалась нападениям вандалов.

В июне 2019 года украинский националист Ярослав Свелеба предложил снести памятник, назвав его «советским капищем». Он заявил, что от монумента надо избавиться, несмотря на мнение семьи советского героя.

Позднее, в феврале 2020 года, Россия предложила передать ей останки легендарного разведчика, однако власти Львова отказались это делать.

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