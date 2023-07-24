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Появились кадры осмотра следователями поселка «Шервуд» в Истре

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Фото: СК РФ
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Опубликовано видео осмотра правоохранителями территории поселка «Шервуд» в Истре, один из коттеджей которого был в субботу, 22 июля, захвачен злоумышленником.

На кадрах видны автомобили полиции и Следственного комитета. Около освобожденного спецназом коттеджа разбросаны десятки гильз. Следователи ведут допрос свидетелей, проводят осмотр места происшествия.

Внутри дома, где баррикадировался злоумышленник. на подоконнике в одной из комнат лежит каска, а рядом с ней — огнестрельное оружие. На стенах комнаты можно увидеть многочисленные следы от пуль.

Следователи подмосковного главка СК продолжают расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, высказывания угроз в их адрес, незаконного оборота оружия и незаконного проникновения в жилище, рассказала старший помощник руководителя ведомства Ольга Врадий.

О ходе следствия было доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

У мужчины, захватившего коттедж в подмосковной Истре, был целый арсенал, рассказал 22 июля «Известиям» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, правоохранители уговаривали мужчину сложить оружие, но он в ответ открыл огонь.

22 июля в коттеджном поселке «Шервуд» работникам частной охранной организации поступило сообщение о проникновении в дом. Сотрудники ЧОП вместе с участковым полиции подошли к коттеджу и увидели мужчину. Неизвестный вышел к ним, угрожая оружием, заставил сотрудника полиции и работника ЧОПа войти в дом, где попытался удерживать их. Последним удалось покинуть здание.

Злоумышленник забаррикадировался в домовладении. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщала, что мужчина психически нездоров.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, он открыл огонь по ним. В результате вооруженного нападения мужчину ликвидировали при задержании.

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