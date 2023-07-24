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Джордж Мартин приостановил сотрудничество с HBO из-за забастовки сценаристов
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Джордж Мартин приостановил сотрудничество с HBO из-за забастовки сценаристов

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Фото: commons.wikimedia.org/Henry Söderlund
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Американский писатель и автор популярного цикла книг «Песнь льда и пламени», по которым снят сериал «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что приостановил контракт с телекомпанией HBO в знак солидарности с забастовкой Гильдии сценаристов США. Как отметил автор в своем блоге 22 июля, его контракт истек еще 1 июня и он пока не намерен его продлевать.

«Никто не может точно сказать, что будет дальше, но у меня есть плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и горькой. Возможно, она станет такой же тяжелой, как печально известная забастовка 1985 года, хотя я надеюсь, что это не так», — отметил он в обращении к поклонникам.

Вместе с тем писатель поделился, что на прошлой неделе встречался с коллегами, с которыми вместе работает над театральным спектаклем «Железный трон». Мартин отметил, что забастовка затронула в основном телевидение и кино, в то время как театр эти протесты практически не касаются, поясняет «Газета.Ru». Также он добавил, что продолжает работать над новой книгой из франшизы «Игры престолов», которая называется «Ветры зимы».

«Пишу, переписываю, редактирую, пишу еще. Постоянный прогресс. Не так быстро, как мне хотелось бы, и уж точно не так быстро, как хотелось бы вам, но тем не менее прогресс есть», — резюмировал писатель.

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Ранее, 7 мая, Джордж Мартин сообщал, что работа по созданию приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Он отметил, что кабинет сценаристов, который работает над сериалом «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь», на время закрыт. Сценарист Айра Паркер и другие авторы участвуют в пикетах.

4 мая агентство Bloomberg сообщило, что крупнейшие киностудии Голливуда решили приостановить выплаты зарплат некоторым сценаристам, которые объявили о забастовке, ставшей первой за 15 лет.

До этого, 30 апреля, сообщалось, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

Решение о начале забастовки было принято после переговоров сценаристов с компаниями Amazon, Netflix, The Walt Disney, Paramount и Apple TV.

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