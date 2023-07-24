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Фильм «Барби» заработал в США за выходные $155 млн

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Фото: Warner Bros
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Фильм «Барби» за первые выходные в США собрал рекордные для 2023 года $155 млн, обойдя новую работу Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщило издание Deadline.

Отмечается, что премьерные показы обоих фильмов прошли с разницей в один день. Картину «Оппенгеймер» о создателе ядерной бомбы показали 20 июля, а кино о всемирно известной кукле — 21 июля. Первые сборы показали, что история Барби привлекла больше публики. «Оппенгеймер» за первый выходной прокат собрал только $80,5 млн, пишет сайт kp.ru.

Режиссером картины о кукле Барби выступила Грета Гервиг, главные роли в фильме сыграли Марго Робби и Райан Гослинг, сообщает «Москва 24». Бюджет картины составил $100 млн, уточняет ИА Регнум.

Как отмечает телеканал «360», производство декораций для съемок фильма «Барби» спровоцировало дефицит флуоресцентных розовых красок. Дело в том, что художники-постановщики окрасили дом, машину и другие локации главной героини в розовый цвет.

Розовая горячка: как в мире сходят с ума по «Барби»
Состоялась одна из главных премьер этого года

21 июля стало известно, что вышедшие в мировой прокат фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана могут появиться в российском прокате в августе. Как рассказали «Известиям» в ряде кинотеатров, сейчас с поставками Голливудского кино наблюдаются логистические сложности.

До этого, 13 июля, сообщалось, что актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Деймон, Рами Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленной в Голливуде забастовки.

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