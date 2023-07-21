Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» ожидают в российских кинотеатрах в августе

Вышедшие в мировой прокат фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана могут выйти в российский прокат в августе. Об этом «Известиям» 21 июля рассказали в сети кинотеатров «Киноквартал».

«Они будут ориентировочно в августе», — сообщили представители сети.

Слова коллег подтвердили и в «Гранд Синема» в подмосковном Фрязино: здесь «попытаются добыть фильмы через пару недель».

Как объяснили «Известиям» в ряде кинотеатров, сейчас с поставками Голливудского кино наблюдаются логистические сложности — в частности, в Prime Cinema в Зюзино информации о том, когда приедут «Барби» и «Оппенгеймер», нет вообще, а в «Киноквартале» задержку объясняют сложностями с прокатной компанией, у которой сеть закупает фильмы для неофициального проката.

«Пока что отмена. Прокатная компания, у кого мы покупаем фильм, почему-то пока отменила сделку», — сказали в одном из кинотеатров, пожелавшим остаться неназванным.

Релизы 2023 года «Барби» и «Оппенгеймер» являются наиболее ожидаемыми киноновинками этого лета. Фильм о популярной кукле с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях представляет собой своего рода сатиру на патриархальный уклад общества и обращает внимание на проблематику экзистенциального кризиса.

В свою очередь, «Оппенгеймер» — это байопик об американском физике, «отце» атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого сыграл Киллиан Мерфи. В этом фильме также звездный состав: Мэтт Деймон, Роберт Дауни мл., Эмили Блант, Флоренс Пью.

13 июля сообщалось, что актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Деймон, Рами Малек и Эмили Блант покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленной в Голливуде забастовки. Кинозвезды приехали на мероприятие на площадь Лестер-сквер в центре Лондона, но после объявления забастовки покинули показ. Нолан тогда же заявил, что все поехали писать плакаты для протеста.

Стачку 14 июля начали в США Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио.