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В Адыгее рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с внедорожником детей

Главврач больницы в Адыгее сообщила о состоянии пострадавшей в ДТП с внедорожником девочки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Семилетняя девочка, находившаяся в салоне попавшего в ДТП в субботу, 22 июля, внедорожника в центре Майкопа, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила журналистам главный врач больницы Жанна Гуагова.

Второй ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, еще двое детей направлены на амбулаторное лечение, отметила она.

«Семилетняя девочка находится в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии, девочка 12 лет — в педиатрическом отделении, ее состояние средней степени тяжести. Пациенты посредством телемедицины проконсультированы в РНИМУ имени Н. И. Пирогова, тактика ведения согласована», — сказала главврач.

Отмечается, что для дальнейшего лечения детей есть все необходимые препараты и материалы, кровь не требуется.

В Минздраве Республики Адыгея уточнили, что еще двое детей переведены на амбулаторное лечение. Водитель внедорожника с переломом бедра находится в республиканской больнице. В настоящее время ему уже провели операцию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки происшествия со смертельным исходом.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Адыгея Александру Липало А.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Инцидент произошел накануне. По словам водителя, у авто отказали тормоза. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик.

По предварительным данным, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда. Позднее источник «Известий» сообщил, что девять человек пострадали при наезде внедорожника. В числе пострадавших — шесть детей. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уточнил, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Все они находятся в больнице.

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