В результате наезда внедорожника на людей в парке в Майкопе пострадали девять человек
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- В результате наезда внедорожника на людей в парке в Майкопе пострадали девять человек
Девять человек пострадали при наезде внедорожника на людей на набережной парка Майкопа, сообщил 22 июля источник «Известий».
В числе пострадавших — шесть детей.
В Telegram-канале главы Адыгеи Мурата Кумпилова сказано, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Все они находятся в больнице.
По словам водителя, у авто отказали тормоза. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик.
По предварительным данным, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда.