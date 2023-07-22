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В результате наезда внедорожника на людей в парке в Майкопе пострадали девять человек

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Фото: соцсети
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Девять человек пострадали при наезде внедорожника на людей на набережной парка Майкопа, сообщил 22 июля источник «Известий».

В числе пострадавших — шесть детей.

В Telegram-канале главы Адыгеи Мурата Кумпилова сказано, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Все они находятся в больнице.

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По словам водителя, у авто отказали тормоза. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик.

По предварительным данным, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда.

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