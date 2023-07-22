Водитель иномарки насмерть сбил ребенка на набережной в Майкопе

Водитель за рулем Mercedes 22 июля насмерть сбил ребенка на набережной в столице Республики Адыгея — Майкопе. По информации «Известий», автомобиль двигался на большой скорости.

Водитель утверждает, что у авто отказали тормоза. Он врезался в другую машину, пробил ограждение и вылетел на пешеходную набережную, где гуляли дети. В результате мальчик 2014 года рождения погиб. Еще несколько детей пострадали, их точное количество устанавливается.

Предварительно, за рулем был Анатолий Г. — судья Майкопского городского суда.

8 июля в Свердловской области уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах. В результате аварии подростки 2007 года рождения получили травмы.