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На Урале уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах

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Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА УГИБДД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Свердловской области уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах. Об этом 8 июля сообщает управление ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 14:00 на 20-м км на автодороги Ревда – Дегтярск – Курганово.

«Мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, уснул за рулем, вследствие чего​ допустил съезд с проезжей части и последующим наездом на трех несовершеннолетних велосипедистов, остановившихся утолить жажду на обочине дороги», — сообщается в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

В результате аварии подростки 2007 года рождения получили травмы. Их госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга. Два мальчика получили различные переломы, у третьего ребенка — сотрясение головного мозга.

В Telegram-канале прокуратуры Свердловской области сообщается, что по факту ДТП началась доследственная проверка, прокуроры ее контролируют.

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Ранее в этот день в результате столкновения автомобиля Nissan Pathfinder и рейсового автобуса в Иркутской области два человека погибли, еще четверо пострадали. Всего в салоне автобуса находились 47 пассажиров и три водителя, одного из которых госпитализировали.

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