Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Иркутской области

В результате ДТП с участием рейсового автобуса в Иркутской области два человека погибли, а еще четверо пострадали. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел на 1295-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь»: в районе поселка Замзор столкнулись автомобиль Nissan Pathfinder и автобус, направлявшийся из Красноярска в Братск.

«От полученных <...> травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Согласно имеющейся информации, на момент аварии в салоне автобуса находились 47 пассажиров и три водителя, одного из которых госпитализировали.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Правоохранители обеспечивают безопасное движение транспорта, а также уточняют детали случившегося.

Ранее в этот день стало известно, что в Ленинградской области два человека погибли и столько же пострадали после столкновения иномарок.

7 июля сообщалось о двух погибших и трех раненых в результате ДТП под Новосибирском, где автомобиль по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения.