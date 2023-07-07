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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новосибирской области

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Фото: ГИБДД РФ
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Два человека погибли и трое пострадали в результате выезда автомобиля на полосу встречного движения под Новосибирском. Об этом 7 июля сообщила госавтоинспекция региона.

«61-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Sorento, двигался по автодороге К-17Р Новосибирск – Кочки – Павлодар со стороны поселка Краснозерское в направлении Новосибирска. При неустановленных обстоятельствах на 227-м км автодороги он совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Sirena», — сообщило ведомство во «ВКонтакте».

В результате ДТП погибли водитель Kia и пассажирка Nissan. В больницу с травмами доставили еще двух пассажиров и водителя Nissan. Характер их травм устанавливается.

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Ранее, 5 июля, в Курской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали. ДТП произошло на 103-м км автомобильной дороге Курск – Воронеж. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi А6.

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