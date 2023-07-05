Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Курской области
В Курской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали. Об этом 5 июля сообщила региональная прокуратура.
Отмечается, что ДТП произошло на 103-м км автомобильной дороге Курск – Воронеж. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi А6.
«В результате аварии погибли три человека, среди которых один несовершеннолетний. Еще три человека доставлены в больницу», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящий момент на месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Советского района Курской области Мария Денисова.
Ранее в этот день в Туле ГАЗ 2747 столкнулся с кроссовером Hyundai Creta, а тот от удара отлетел в легковой автомобиль Renault Laguna. В аварии травмы получил семилетний ребенок и пассажир Hyundai Creta, которому оказали помощь на месте происшествия.