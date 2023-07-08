Два человека погибли при столкновении автомобилей в Ленобласти

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Ленинградской области. В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии.

Инцидент произошел на дороге между деревнями Жабино и Черемыкино, где столкнулись легковые автомобили Volkswagen Passat и Chery. На записи видно, что в результате удара оказалась смята почти вся передняя часть немецкой иномарки, вторая машина тоже серьезно повреждена.

Водитель и пассажир Volkswagen погибли на месте. В салоне Chery находились три человека — все выжили, но двоим потребовалась медицинская помощь. Подробностей об их состоянии нет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

7 июля стало известно, что два человека погибли и трое пострадали после выезда автомобиля на полосу встречного движения под Новосибирском.

В этот же день сообщалось о столкновении двух автомобилей в Волгоградской области. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, которому не исполнилось одного года.