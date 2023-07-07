Число погибших в ДТП в Волгоградской области возросло до четырех

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области возросло до четырех человек. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«При транспортировке в больницу скончался водитель автомашины ВАЗ-21099», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Три женщины 2004, 1982 и 1954 годов рождения доставлены с месте происшествия в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла около 6:30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области. В ДТП столкнулись автомобили «ВАЗ» и Lada Largus. По данным полиции, на месте погибли три человека, включая ребенка, которому не исполнилось одного года.

Ранее, 5 июля, в Курской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали. ДТП произошло на 103-м км автомобильной дороге Курск – Воронеж. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi А6.