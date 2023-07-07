Реклама
Прямой эфир
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Происшествия
ВСУ ночью выпустили 31 снаряд по населенным пунктам Херсонской области
Мир
Рогов уличил Киев в намеренной переброске пехоты ВСУ на минные поля
Мир
Совет ЕС и Европарламент согласовали производство боеприпасов
Мир
Глава МАГАТЭ признал беспокойство экспертов о плане Японии по сбросу воды с АЭС
Мир
Украина подала заявку на присоединение к Транстихоокеанскому партнерству
Экономика
Продажи спиртного в России в 2022 году выросли на 2% на человека
Армия
Экипаж танка Т-72 выполнил боевую задачу под обстрелом ВСУ
Происшествия
Двое из пяти пропавших туристов в Бурятии найдены живыми
Общество
Пятый канал отмечает юбилей телевещания
Происшествия
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей

Число погибших в ДТП в Волгоградской области возросло до четырех

0
Фото: Управление МВД России по Волгоградской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при столкновении двух автомобилей в Волгоградской области возросло до четырех человек. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«При транспортировке в больницу скончался водитель автомашины ВАЗ-21099», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Три женщины 2004, 1982 и 1954 годов рождения доставлены с месте происшествия в больницу с тяжелыми травмами.

Авария произошла около 6:30 на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Быковском районе Волгоградской области. В ДТП столкнулись автомобили «ВАЗ» и Lada Largus. По данным полиции, на месте погибли три человека, включая ребенка, которому не исполнилось одного года.

Перешли полосу: наказание для лихачей могут ужесточить после ДТП в Дагестане
В Госдуме и Совфеде предлагают новые санкции за превышение скорости и езду с подложными номерами

Ранее, 5 июля, в Курской области в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека, еще трое пострадали. ДТП произошло на 103-м км автомобильной дороге Курск – Воронеж. По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Audi А6.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023