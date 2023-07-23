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Один ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП в Чувашии

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Фото: Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
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В результате столкновения двух автомобилей в Чувашии погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент с участием иномарок Kia Rio и Volkswagen Polo произошел на трассе А-151 в Канашском муниципальном округе.

По предварительной информации, шестилетний пассажир Kia скончался от полученных травм. Водитель иномарки и еще один ребенок были госпитализированы. Также медицинская помощь потребовалась водителю и несовершеннолетнему пассажиру Volkswagen.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Движение — жизнь
Дорожные ошибки, приводящие к трагедии

Ранее в этот день источник «Известий» рассказал о смертельном ДТП в Грозном. В результате аварии погиб водитель одного из автомобилей, а также две женщины. Еще шесть человек, из которых двое — несовершеннолетние, пострадали. Более подробных сведений об их состоянии нет.

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