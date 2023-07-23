Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном

Два легковых автомобиля столкнулись в Грозном, в результате аварии три человека погибли и шесть пострадали. Об этом сообщил источник «Известий» 23 июля.

Авария произошла на улице Донецкой. Погиб водитель одной из легковушек, молодой человек 2002 года рождения, а также две женщины — 1971 и 1998 годов рождения.

В числе пострадавших двое несовершеннолетних. О состоянии потерпевших ничего не известно.

Причины аварии выясняются.

Ранее в этот день на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла.