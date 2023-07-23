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Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе

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Фото: МЧС РФ
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Во Владикавказе загорелась крыша зала тяжелой атлетики в спорткомплексе «Динамо» на площади примерно 300 кв. м. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания.

«23 июля в 21:00 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказ по улице Пашковского, д. 1», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На место происшествия сразу были направлены пожарные силы и средства для ликвидации возгорания по рангу пожара 1-БИС.

Привлечены девять единиц техники и 35 человек личного состава МЧС России.

В 21:46 было объявлено о ликвидации открытого горения.

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Накануне сообщалось, что в результате пожара в квартире жилого дома в Шенкурском проезде на северо-востоке Москвы погибла женщина 1943 года рождения. В распоряжении «Известий» появились кадры последствий пожара, на которых видно, что огонь опалил дверь квартиры.

О возгорании в жилом доме на северо-востоке Москвы сообщалось ранее в этот же день, 22 июля. Как выяснили «Известия», огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже в одном из домов по Шенкурскому проезду. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые во время тушения обнаружили тело погибшей.

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