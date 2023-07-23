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Стали известны детали смертельного пожара на северо-востоке Москвы

Жертвой пожара на северо-востоке Москвы стала пенсионерка
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Фото: Прокуратура города Москвы
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В результате пожара на северо-востоке Москвы погибла женщина 1943 года рождения. Об этом 22 июля сообщила столичная прокуратура.

«22 июля 2023 года в квартире жилого дома в Шенкурском проезде произошел пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1943 года рождения», — отметили в ведомстве.

Для установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. Проверка по факту пожара находится на контроле Бутырской межрайонной прокуратуры.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий пожара, на которых видно, что огонь опалил дверь квартиры.

О возгорании в жилом доме на северо-востоке Москвы сообщалось накануне. Как выяснили «Известия», огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже в одном из домов по Шенкурскому проезду. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые во время тушения обнаружили тело погибшей.

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