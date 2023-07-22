Один человек погиб в результате пожара на северо-востоке Москвы
В жилом доме на северо-востоке Москвы 22 июля произошло возгорание, погиб человек.
Как выяснили «Известия», огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже в одном из домов по Шенкурскому проезду. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые во время тушения обнаружили тело погибшего.
Информация о площади возгорания и причинах его возникновения уточняется. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее, 21 июля, сообщалось, что при пожаре в квартире в подмосковном Домодедово пострадали женщина и ее двое детей пяти и двух лет. Получившие ожоги несовершеннолетние доставлены в ожоговый центр. Источник «Известий» сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение натяжного потолка.