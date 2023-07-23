В США спрогнозировали нападение Польши на Белоруссию

Польша, скорее всего, планирует начать операцию против Белоруссии для привлечения к военным действиям НАТО на фоне неминуемого поражения Украины. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в субботу, 22 июля, в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Всё как раз наоборот: Россия сокрушает Украину. А Польша в порыве отчаяния пытается сделать так, чтобы добиться вовлечения НАТО», — заявил Джонсон.

Эксперт отметил, что у Североатлантического альянса недостаточно сил для изменения ситуации с украинским конфликтом, даже если Польша сможет вовлечь альянс в боевые действия против России, чтобы не допустить ее к своим границам после поражения Украины.

Джонсон также заявил, что у Москвы есть вся исчерпывающая разведывательная информация о намерениях Польши в отношении России и Белоруссии. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предстоящих польских планах.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет работу после заявления Польши о переброске военных к белорусской границе. Он отметил, что подобные заявления являются проявлением агрессивности.

До этого, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Отмечалось, что целью данной операции стала демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.

2 июля сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.