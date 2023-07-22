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Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков записал видео, на котором рассказал о полученных в зоне спецоперации при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранениях.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа — тоже навылет, но там сделали операцию, всё зашили, чтобы остановить кровотечение», — рассказал он.

При обстреле также пострадал оператор «Известий» Дмитрий Шиков. У него задеты только мягкие ткани.

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22 июля подразделения ВСУ нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости», которые готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

В результате удара кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили четыре журналиста. Во время эвакуации журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев от полученных ранений из-за разрыва кассетного боеприпаса скончался. Также ранение получил корреспондент агентства Константин Михальчевский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов со стороны украинских боевиков в зоне проведения спецоперации была осуществлена не случайно. По ее словам, это объясняется тем, что журналисты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов при обстреле Запорожской области.

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