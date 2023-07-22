Грызлов назвал шаги Польши подготовкой к масштабным агрессивным действиям

Недавние шаги польских властей невозможно классифицировать иначе, как подготовку к более масштабным агрессивным действиям, заявил 22 июля посол России в Белоруссии Борис Грызлов.



Он упомянул о планах Польши нарастить свое военное присутствие на границе с Белоруссией и построить там новые оборонительные сооружения. По его словам, Варшава и Запад в целом должны понимать, что Москва и Минск готовы отразить любую угрозу.



Грызлов отметил, что РФ будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами.



«В полном соответствии с союзническими обязательствами РФ будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными силами и средствами, имеющимися в нашем арсенале», — заключил он.

Ранее, 20 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет работу после заявления Польши о переброске военных к белорусской границе. Он отметил, что подобные заявления являются проявлением агрессивности.

До этого, 7 июля, стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Отмечалось, что целью данной операции стала демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.

2 июля сообщалось, что Польша усилит границу с Белоруссией группой из 500 сотрудников полиции. Глава МВД республики Мариуш Каминьский указал, что в настоящее время границу охраняют 5 тыс. пограничников и 2 тыс. солдат.