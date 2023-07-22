Пуски крылатых ракет прошли в КНДР

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом заявило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных. Отмечается, что предыдущие пуски Пхеньян произвел во вторник, 18 июля, передает телеканал «Известия». Тогда Северная Корея запустила с небольшим перерывом две баллистические ракеты.

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