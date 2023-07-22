Реклама
Прямой эфир
Мир
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
Армия
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Мир
В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
Общество
Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге
Мир
В США предсказали Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта
Спорт
Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России
Армия
Бойцы ВС РФ на квадроциклах ударили из ПТУР во время ротации в тылу зоны СВО
Спорт
ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
Спорт
Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль»
Мир
На Украине сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
Армия
Морпехам 155-й отдельной бригады ТОФ вручили черные береты
Общество
Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов

МВД зафиксировало рост преступности среди мигрантов в России
0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мигранты за первые полгода 2023 года совершили на территории России более 22 тыс. преступлений. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

Отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства на российской территории совершили 22,4 тыс. преступлений. Этот показатель на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Набеги вечные: почему растет преступность среди мигрантов
Александр Бастрыкин перечислил регионы с высоким уровнем иностранного криминала

Ранее, 19 июля, около 20 мигрантов устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) в подмосковной деревне Дрожжино. По предварительной информации, в ходе конфликта произошла стрельба из травматического пистолета.

11 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что около 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».

МВД России проводит оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023», основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств — членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023