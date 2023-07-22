В 2023 году выросло число преступлений среди мигрантов
Мигранты за первые полгода 2023 года совершили на территории России более 22 тыс. преступлений. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на статистику МВД.
Отмечается, что иностранные граждане и лица без гражданства на российской территории совершили 22,4 тыс. преступлений. Этот показатель на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно информации МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее, 19 июля, около 20 мигрантов устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) в подмосковной деревне Дрожжино. По предварительной информации, в ходе конфликта произошла стрельба из травматического пистолета.
11 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что около 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023».
МВД России проводит оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023», основная задача которой состоит в стабилизации миграционной ситуации на территории государств — членов Организации договора о коллективной безопасности. В ходе операции решаются практические задачи по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции и других связанных с ней противоправных действий.