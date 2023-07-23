24 июля — День святой равноапостольной княгини Ольги: история и народные приметы

Каждый год 24 июля православная церковь празднует День памяти святой равноапостольной княгини Ольги — первой русской правительницы, принявшей христианство. В 2023 году он выпадает на понедельник. О том, какой след оставила в истории великая княгиня и как называют ее праздник в народе, читайте в материале «Известий».

День святой Ольги в 2023 году — история

Княгиня Ольга — одна из наиболее ярких личностей в российской истории. Она известна как мудрая правительница и проповедница христианства на Руси. Ее муж, киевский князь Игорь, был убит древлянами в 945 году, когда их сыну Святославу было всего три года. Смерть супруга вынудила Ольгу встать на путь жестокой мести.

Когда древляне прислали к ней послов с предложением заключить новый брак с их правителем, княгиня сделала вид, что согласилась, а затем велела заживо закопать чужаков в землю. Страшная участь постигла и вторую делегацию древлянских послов — их Ольга заперла в горящей бане. После этого княгиня собрала войско и направилась к городу Искоростень, столице древлян. Осада не принесла нужных результатов, и тогда Ольга привязала к лапам голубей горящую паклю и спалила город.

Отомстив, княгиня решила не выходить замуж повторно, а стала регентом при малолетнем сыне. При ее правлении были введены строгие правила сбора дани и созданы специальные места для этого — погосты. Она разделила свои земли на административные единицы и впервые обозначила границы Киевского княжества, выставив вдоль них войска. Ольга также активно развивала связи с иностранными соседями, приглашая в Киев купцов.

Православная церковь чтит княгиню Ольгу как первую русскую правительницу, принявшую христианство. Для этого в 957 году она отправилась в Константинополь, где ее лично крестил император Константин VII. В крещении Ольга получила имя Елена.

Из своего путешествия княгиня вернулась со священными книгами, иконами и деревянным крестом, который получила в подарок от патриарха Константинопольского Феофилакта. Под ее руководством в Киеве и других городах появились первые православные храмы, в том числе каменные. Но на этом княгиня не остановилась, начав проповедническую деятельность. Она пыталась обратить в свою веру и сына, но тот к христианству остался равнодушен.

Княгиня Ольга умерла 24 июля 969 года, и именно эту дату православная церковь считает днем ее памяти. Похоронить себя она завещала по христианской традиции, и эта просьба была исполнена. В 1547 году Ольга была причислена к лику святой равноапостольной. Это значит, что при жизни она несла людям учение Христа. Включая Ольгу, такой чести удостоились всего шесть женщин, среди которых Мария Магдалина и первомученица Фекла.

День святой Ольги — что нельзя делать

В народном календаре День святой равноапостольной княгини Ольги носит название Ольга Страдница, потому что в это время крестьяне проводили работы в поле. Княгине молились ей о хорошем урожае и просили уберечь сено от дождей.

Считалось, что в День святой Ольги нельзя лениться, иначе следующий год будет голодным. Однако заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами в этот день также запрещалось, чтобы не потревожить отдыхающего домового. Работать можно было только в поле и на огороде.

Несмотря на то что к княгине Ольге обращались с молитвами девушки, желающие найти своего суженого, говорить о свадьбе и планировать торжество 24 июля не следовало, чтобы брак не расстроился.

Также день Святой Ольги нельзя ругаться, ссориться, переедать и одалживать кому-либо деньги или вещи.

День святой Ольги в 2023 году — приметы

В народе существует множество примет, связанных с Днем святой Ольги. Так, если с деревьев падают желтые листья, осень наступит рано. Всплывающие на поверхность водоемов пиявки говорили о том, что скоро поднимется сильный ветер, а большое количество пчел сулило солнечный день.

В этот праздник никого не расстраивало и обилие комаров, ведь оно означало, что в лесу будет много ягод. А жара в День святой Ольги обещала хороший урожай зерновых.

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