День славянской письменности и культуры — 2023: что отмечают 24 мая

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Нынешний год — юбилейный: считается, что славянская азбука была создана в 863 году, и в 2023-м ей исполняется 1060 лет. Неслучайно 2023 год был объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Как будут праздновать День славянской письменности в Москве и в России, а также как возникла славянская письменность — в материале «Известий».

Кто такие просветители Словенские Кирилл и Мефодий

Создателями славянской азбуки называют христианских проповедников и просветителей Словенских Кирилла и Мефодия (Константина и Михаила). По преданию, братья родились в городе Солунь (ныне — Салоники), в семье военачальника. И если старший Мефодий поначалу успешно строил карьеру военного, то младший Кирилл преуспел в гуманитарных науках — литературе, философии и языках, в том числе — славянском.

В IX веке в европейских землях существовали две великие христианские империи: Византийская со столицей в Константинополе и Франкская империя. Между ними раскинулась Великая Моравия, где жили в основном славяне-язычники. Она включала в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, Польши и часть Украины. В Византии основным языком был греческий, во Франкской империи — латынь. Жители Великой Моравии говорили на западнославянских диалектах единого общеславянского языка, однако собственной письменности не имели.

Фото: commons.wikimedia.org Литография «Тысячелетие славянских апостолов»

После того как в середине IX века в Моравии (сегодня это чешские земли) укрепилось христианство, потребовались учителя, готовые доступно объяснить народу христианское учение и перевести церковные книги на славянский язык. Так Кирилл и Мефодий отправились в Моравию. Три года провели они в славянских землях, создав алфавит, переводя книги и открывая храмы, служба в которых шла на славянском языке. Спустя время, похоронив брата, Мефодий уже в статусе митрополита продолжил проповедовать в Моравии и переводить книги на славянский.

Почему День славянской письменности отмечают 24 мая

Создание письменности — это эпохальное событие, новый шаг в цивилизации любого народа. Поэтому не случайно во многих славянских государствах День памяти святых Кирилла и Мефодия отмечают не только как церковный праздник, но и как государственный. Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия славянские народы и церковь чтили с XI века, однако спустя несколько столетий празднование было забыто. Впервые после долгого перерыва торжества в честь Кирилла и Мефодия в России прошли в 1863 году — на тысячелетие создания славянской азбуки. Тогда же было решено вспоминать словенских просветителей 11 (а по новому стилю — 24) мая. Спустя 120 лет, уже в эпоху СССР, 24 мая был объявлен Днем славянской культуры и письменности. Знаковым событием стало открытие 24 мая 1992 года памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.

В других странах также принято поминать святых проповедников. Так, в болгарских школах накануне проводятся «дни букв» с викторинами и образовательными играми, а в Чехии просветителей вспоминают 5 июля — в стране это официальный выходной.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Не только кириллица

У славян было две системы написания — кириллица и глаголица. В последние годы эксперты склоняются к тому, что Кирилл и Мефодий подарили славянам именно глаголицу (название ей дано от четвертой буквы «глагол» — «слово»). А кириллица появилась позже , благодаря в том числе одному из учеников святых братьев, архиепископу Горазду Охридскому. Он не только сохранил наследие Кирилла и Мефодия, но и принимал участие в создании на основе глаголицы алфавита, которым мы пользуемся сегодня, — кириллицы.

Разработанная Кириллом и Мефодием письменность значительно повлияла на развитие русской книжности и литературы. После Крещения Руси в 988 году рукописные книги, завезенные из Византии и Болгарии, стали расходиться по стране, подтолкнув распространение и изучение кириллицы. Познакомившись с переводами Кирилла, Мефодия и их учеников, наши предки стали писать свои книги. Появилась древнерусская литература: «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Поучение» Владимира Мономаха, «Сказание о Борисе и Глебе» и другие. Русский язык по праву можно назвать преемником и хранителем наследия Кирилла и Мефодия.

Древнерусский и старославянский языки развивались параллельно, алфавит у них был общий, а звуковой строй — разный. Но древнерусский был живым и разговорным языком, а старославянский — языком книг. Его продолжением стал церковнославянский язык, который и поныне звучит в храмах. Церковнославянский пережил две реформы и сегодня гораздо ближе к русскому языку. Древнерусский язык в XVI-XVII веках постепенно разделился на русское, украинское и белорусское наречия.

Книжный славянский язык стал общим. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные (чехи, словаки), восточные (украинцы, белорусы, русские). Имена Кирилла и Мефодия почитаются православными народами России, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Украины, Северной Македонии, Черногории, Чехии, а также Боснии и Герцеговины. В мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице, а официальным алфавитом она считается в 16 странах и республиках. По разным подсчетам, от 10 до 18 языков входят в славянскую группу, на них разговаривают свыше 400 млн человек в мире. Среди них свыше 270 млн человек знают русский язык.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Как отметят в России День славянской письменности — 2023

До 2010 года помимо Москвы «столицей» праздника выбирали один из региональных центров. Так, в 1986 году это был Мурманск, в 1987-м — Вологда, в 1994 году — Владимир, а в 2009-м- — Саратов. С 2010 года Москва сохраняет за собой статус столицы Дней славянской письменности и культуры.

В 2023 году на 24 мая запланировано более 40 мероприятий. По традиции утром в храме Христа Спасителя пройдет литургия, а вслед за тем на Красной площади начнется праздничный концерт. Одновременно торжественные мероприятия стартуют в большинстве российских регионов. Накануне Русская православная церковь вручает престижную награду — Патриаршую литературную премию.

Четыре года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности «Слово». Ежегодно 24 мая там проходят увлекательные мероприятия: экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Для детей организуют мастер-классы и встречи с писателями, работает читательский клуб. В центре парка «Ходынское поле» 24 мая пройдет мастер-класс по истории письменности на Руси, а детей научат писать на бересте и угадывать описанных в древних русских книгах животных. В Лианозовском парке посетителей обучат азам каллиграфии и помогут написать письмо в древнерусской тематике.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ Фото: АО «ВДНХ»

В культурном центре «Вдохновение» Московского дворца пионеров пройдет фестиваль «Сказки, мифы и легенды». На лекции эксперты расскажут о мифах и легендах, русском языке и истории письменности, а также о сравнительном анализе сказок и значении мифов в культуре. На большинство мероприятий требуется предварительная регистрация.