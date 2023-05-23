 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банк «Тинькофф» начал выпуск карт UnionPay
Интернет и технологии
В Steam состоялся релиз демоверсии Amnesia: The Bunker
Мир
Орбан назвал неразумным введение 11-го пакета санкций против России
Интернет и технологии
Компания Zotac представила ПК с инновационной системой охлаждения
Общество
Боец MMA Монсон отказался от гражданства США
Авто
За неделю в России продали почти 5 тыс. новых Lada
Мир
Власти Великобритании запретят иностранным студентам привозить членов семей
Мир
Менее четверти немцев считают Шольца сильным лидером
Мир
Генсек СНГ предостерег Молдавию от выхода из содружества
Мир
Столтенберг не стал отвечать на вопрос о возможной отправке войск НАТО на Украину
Общество
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Мир
МИД Франции заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
/

День славянской письменности и культуры — 2023: что отмечают 24 мая

1060 лет назад Кирилл и Мефодий объединили славянские народы буквой и словом
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Нынешний год — юбилейный: считается, что славянская азбука была создана в 863 году, и в 2023-м ей исполняется 1060 лет. Неслучайно 2023 год был объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения. Как будут праздновать День славянской письменности в Москве и в России, а также как возникла славянская письменность — в материале «Известий».

Кто такие просветители Словенские Кирилл и Мефодий

Создателями славянской азбуки называют христианских проповедников и просветителей Словенских Кирилла и Мефодия (Константина и Михаила). По преданию, братья родились в городе Солунь (ныне — Салоники), в семье военачальника. И если старший Мефодий поначалу успешно строил карьеру военного, то младший Кирилл преуспел в гуманитарных науках — литературе, философии и языках, в том числе — славянском.

В IX веке в европейских землях существовали две великие христианские империи: Византийская со столицей в Константинополе и Франкская империя. Между ними раскинулась Великая Моравия, где жили в основном славяне-язычники. Она включала в себя территории современных Венгрии, Словакии, Чехии, Польши и часть Украины. В Византии основным языком был греческий, во Франкской империи — латынь. Жители Великой Моравии говорили на западнославянских диалектах единого общеславянского языка, однако собственной письменности не имели.

123

Фото: commons.wikimedia.org
Литография «Тысячелетие славянских апостолов»

После того как в середине IX века в Моравии (сегодня это чешские земли) укрепилось христианство, потребовались учителя, готовые доступно объяснить народу христианское учение и перевести церковные книги на славянский язык. Так Кирилл и Мефодий отправились в Моравию. Три года провели они в славянских землях, создав алфавит, переводя книги и открывая храмы, служба в которых шла на славянском языке. Спустя время, похоронив брата, Мефодий уже в статусе митрополита продолжил проповедовать в Моравии и переводить книги на славянский.

Почему День славянской письменности отмечают 24 мая

Создание письменности — это эпохальное событие, новый шаг в цивилизации любого народа. Поэтому не случайно во многих славянских государствах День памяти святых Кирилла и Мефодия отмечают не только как церковный праздник, но и как государственный. Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия славянские народы и церковь чтили с XI века, однако спустя несколько столетий празднование было забыто. Впервые после долгого перерыва торжества в честь Кирилла и Мефодия в России прошли в 1863 году — на тысячелетие создания славянской азбуки. Тогда же было решено вспоминать словенских просветителей 11 (а по новому стилю — 24) мая. Спустя 120 лет, уже в эпоху СССР, 24 мая был объявлен Днем славянской культуры и письменности. Знаковым событием стало открытие 24 мая 1992 года памятника Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве.

В других странах также принято поминать святых проповедников. Так, в болгарских школах накануне проводятся «дни букв» с викторинами и образовательными играми, а в Чехии просветителей вспоминают 5 июля — в стране это официальный выходной.

крестный ход
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Не только кириллица

У славян было две системы написания — кириллица и глаголица. В последние годы эксперты склоняются к тому, что Кирилл и Мефодий подарили славянам именно глаголицу (название ей дано от четвертой буквы «глагол» — «слово»). А кириллица появилась позже, благодаря в том числе одному из учеников святых братьев, архиепископу Горазду Охридскому. Он не только сохранил наследие Кирилла и Мефодия, но и принимал участие в создании на основе глаголицы алфавита, которым мы пользуемся сегодня, — кириллицы.

Разработанная Кириллом и Мефодием письменность значительно повлияла на развитие русской книжности и литературы. После Крещения Руси в 988 году рукописные книги, завезенные из Византии и Болгарии, стали расходиться по стране, подтолкнув распространение и изучение кириллицы. Познакомившись с переводами Кирилла, Мефодия и их учеников, наши предки стали писать свои книги. Появилась древнерусская литература: «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Поучение» Владимира Мономаха, «Сказание о Борисе и Глебе» и другие. Русский язык по праву можно назвать преемником и хранителем наследия Кирилла и Мефодия.

Древнерусский и старославянский языки развивались параллельно, алфавит у них был общий, а звуковой строй — разный. Но древнерусский был живым и разговорным языком, а старославянский — языком книг. Его продолжением стал церковнославянский язык, который и поныне звучит в храмах. Церковнославянский пережил две реформы и сегодня гораздо ближе к русскому языку. Древнерусский язык в XVI-XVII веках постепенно разделился на русское, украинское и белорусское наречия.

Книжный славянский язык стал общим. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные (чехи, словаки), восточные (украинцы, белорусы, русские). Имена Кирилла и Мефодия почитаются православными народами России, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Украины, Северной Македонии, Черногории, Чехии, а также Боснии и Герцеговины. В мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице, а официальным алфавитом она считается в 16 странах и республиках. По разным подсчетам, от 10 до 18 языков входят в славянскую группу, на них разговаривают свыше 400 млн человек в мире. Среди них свыше 270 млн человек знают русский язык.

женщины
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Как отметят в России День славянской письменности — 2023

До 2010 года помимо Москвы «столицей» праздника выбирали один из региональных центров. Так, в 1986 году это был Мурманск, в 1987-м — Вологда, в 1994 году — Владимир, а в 2009-м- — Саратов. С 2010 года Москва сохраняет за собой статус столицы Дней славянской письменности и культуры.

В 2023 году на 24 мая запланировано более 40 мероприятий. По традиции утром в храме Христа Спасителя пройдет литургия, а вслед за тем на Красной площади начнется праздничный концерт. Одновременно торжественные мероприятия стартуют в большинстве российских регионов. Накануне Русская православная церковь вручает престижную награду — Патриаршую литературную премию.

Четыре года назад на ВДНХ открылся центр славянской письменности «Слово». Ежегодно 24 мая там проходят увлекательные мероприятия: экскурсоводы рассказывают, как развивался родной язык и как выглядели первые древнерусские книги. Для детей организуют мастер-классы и встречи с писателями, работает читательский клуб. В центре парка «Ходынское поле» 24 мая пройдет мастер-класс по истории письменности на Руси, а детей научат писать на бересте и угадывать описанных в древних русских книгах животных. В Лианозовском парке посетителей обучат азам каллиграфии и помогут написать письмо в древнерусской тематике.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ

Фото: АО «ВДНХ»

В культурном центре «Вдохновение» Московского дворца пионеров пройдет фестиваль «Сказки, мифы и легенды». На лекции эксперты расскажут о мифах и легендах, русском языке и истории письменности, а также о сравнительном анализе сказок и значении мифов в культуре. На большинство мероприятий требуется предварительная регистрация.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023