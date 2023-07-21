Полянский заявил об усилении ВСУ в портах под прикрытием зерновой сделки

Россия рассматривает инфраструктуру украинских портов на Черном море как место дислокации и пополнения мощностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 июля заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Мы вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности в районах своих черноморских портов», — подчеркнул он на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, посвященном зерновой сделке.

По его словам, там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников.

Полянский отметил, что прекращение участия России в черноморской инициативе поможет изменить эту ситуацию.

Ранее в этот день замглавы МИД России Сергей Вершинин объяснил решение Минобороны рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. По его словам, при необходимости будет проводиться осмотр судна, чтобы убедиться, что оно не используется для перевозки оружия.

В ответ на это глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что организация нарастит военную поддержку Украине.

При этом постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд указала, что Соединенное Королевство не хочет, чтобы всё Черное море превращалось в зону боевых действий.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.