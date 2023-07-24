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По бычьему велению: индекс Мосбиржи к осени может достичь 3000 пунктов

Какие факторы подтолкнут рынок вверх и ждать ли летней коррекции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский фондовый рынок к началу осени пробьет отметку 3000 пунктов. Таковы результаты консенсус-опроса, проведенного «Известиями» среди крупных брокеров и кредитных организаций. Толкать их вверх будут дивидендный сезон, возврат компаний к раскрытию финотчетности и ослабление рубля. Однако перед подъемом индексов не исключено и их движение вниз, предупреждают аналитики. Затем изменить расклад сил на рынке и помешать росту могут геополитика, увеличение налогового бремени на крупный бизнес и другие факторы, полагают эксперты.

На старт, внимание, вверх

К началу сентября индекс Мосбиржи будет торговаться на уровне 3000–3030 пунктов, следует из оценок опрошенных «Известиями» экспертов. Летом-осенью восходящий тренд на российской фондовой бирже (бычий рынок) сохранится — ближайшие цели по росту индекса Мосбиржи составляют 3000–3100 пунктов, подчеркнули в РСХБ. Основными факторами поддержки рынка в этот период могут стать ограниченные возможности для вложений вне периметра РФ, которые простимулируют граждан реинвестировать полученные дивиденды, а также постепенное восстановление цен на сырьевых рынках, сообщили в банке.

Индекс Мосбиржи на начало осени может торговаться в диапазоне 3000–3050 пунктов, а РТС (включает наиболее ликвидные акции крупнейших российских эмитентов) — 1040–1060, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. По его мнению, в пользу роста индикаторов сыграют фундаментальная недооцененность российского рынка, дивидендный сезон и раскрытие компаниями с 1 июля финансовой отчетности.

добыча газа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Также за рост рынка выступают слабый рубль и возврат цен на Brent к $80 за баррель, поскольку это позитивно для акций нефтяников, а общая слабость нацвалюты — для экспортеров в целом, — указал специалист.

Дальнейшая рыночная динамика может быть более сдержанной, чем наблюдалось до настоящего времени, из-за меньшего влияния дивидендного фактора, допустила аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова. При этом она не исключила, что подъему котировок акций будут способствовать сильные корпоративные отчеты.

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Фактор реинвестирования уже малорелевантен, так как почти все крупнейшие плательщики дивидендов перечислили деньги, пояснила руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых. По ее словам, в последние недели рост на рынке акций объясняется в основном девальвацией рубля. При продолжении тенденции вслед за валютой подтянется и фондовая биржа, если не случится форс-мажор. Тогда к осени индекс Мосбиржи может протестировать психологическую отметку 3000 пунктов. Снижение курса рубля — сейчас главный драйвер роста, хотя с точки зрения экономики его нельзя назвать позитивным, резюмировала эксперт.

биржевые индексы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На горизонте одного года совокупная доходность рынка российских акций может составить около 10%, оценил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Значение индекса Мосбиржи прогнозируется на уровне 2964 пунктов при ожидаемой дивидендной доходности 8,3%, добавил он.

— Индекс Мосбиржи находится в восходящем тренде, и пока причин его смены нет. В июле и августе ожидаем его приблизительно на плюс-минус текущих уровнях (на 21 июля он торгуется на уровне 2890–2913 пунктов. — «Известия»), если не произойдет шокирующих событий, — считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

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Сейчас геополитические риски по-прежнему высоки, курс доллара растет, и Запад продолжает вводить новые санкции, отметил эксперт. Тем не менее индекс Мосбиржи может продолжить свой рост и достичь отметки 3000 пунктов. Однако до этого возможна его небольшая коррекция в район 2820.

Факторы давления

В то же время стоит помнить и о неотыгранных факторах, предупреждает Наталья Малых из «Финама». Речь о таких рисках, как обострение ситуации из-за отмены зерновой сделки и увеличение налогов для финансирования дефицита бюджета. Участие в так называемой черноморской зерновой инициативе, позволяющей в том числе экспортировать украинское продовольствие, Россия приостановила 17 июля.

курс валют
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Кроме того, по ее словам, инфляционное давление и девальвация рубля создают предпосылки для повышения процентных ставок ЦБ и на долговом рынке, что также отразится на рынке. Так, 21 июля регулятор принял решение повысить ключевую на 1 п.п., до 8,5%. Не стоит списывать со счетов и ожидания снижения дивидендов в нефтегазовом секторе, который формирует почти половину капитализации индекса Мосбиржи, и фактор ослабления нацвалюты на фоне падения цен на нефть, демпфера и увеличения налогов. Кроме того, прогнозируемая в развитых странах околонулевая динамика ВВП или уход в рецессию могут сказаться на спросе на сырье.

Инфографика

По оценкам Евгения Калянова из БКС, основными факторами, оказывающими давление на рынок, остаются геополитика, а также риск рецессии в США. В частности, это может вызвать негативное влияние на мировую экономику и более медленный, чем ожидалось, рост китайской. Последнее также способно повлечь снижение спроса на сырье и металлы, поставляемые из России, пояснил он.

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— Если мы увидим улучшение геополитической обстановки, какие-то намеки на развязку ситуации, то можем стать свидетелями взрывного роста фондового рынка. Тогда индекс Мосбиржи может уйти к отметке 3600 пунктов. А по РТС видятся уровни 1200–1300 или выше, — допустил Александр Цыганов из «Цифра брокер».

бизнесмены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Объем выплаченных дивидендов до конца III квартала может составить порядка 2 трлн рублей, ожидают в РСХБ. Хороший рост могут показать бумаги эмитентов, акционеры которых уже приняли или готовы к решению о переносе своих материнских компаний в российскую или дружественную юрисдикцию. Эксперт БКС рекомендует присмотреться к акциям лидеров в банковском, нефтяном, газовом, угольном и сталелитейном секторах.

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