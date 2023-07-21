При захвате посольства Швеции в Багдаде протестующие сжигали шведские флаги

При захвате посольства Швеции в Багдаде в четверг, 20 июля, протестующие сжигали шведские флаги. Кадры произошедшего опубликовал телеканал NBS News.

Отмечалось, что иракская полиция применила водометы для разгона толпы протестующих около посольства Швеции. Силовики также использовали дубинки-электрошокеры. В свою очередь, демонстранты забрасывали правоохранителей камнями.

Жители Багдада захватили и подожгли здание шведского посольства 20 июля. Никто из участников дипмиссии не пострадал. Сотрудники внешнеполитического ведомства осудили подобные действия.

Таким образом, протестующие в Ираке отреагировали на разрешение администрации Стокгольма провести 20 июля мероприятие с сожжением Корана и иракского государственного флага возле посольства ближневосточной республики. Однако запланированная акция не состоялась: вместо этого организаторы пинали священную книгу. Изображением иракского флага они вытирали себе обувь.

В ответ на это власти Ирака в тот же день потребовали от шведского посла в Багдаде покинуть территорию страны. Кроме того, они поручили отозвать временного поверенного в делах посольства республики в Стокгольме.

С начала 2023 года в Швеции участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Он сжег священную книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. Впоследствии это вызвало сильный резонанс. В ответ на критику шведский МИД объяснил случившееся демонстрацией свободы слова.