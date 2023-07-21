ХК СКА перезаключил контракт с тренером Романом Ротенбергом на пять лет

Совет директоров петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА принял решение продлить пятилетний контракт с главным тренером команды Романом Ротенбергом на пять лет. Как сообщила 21 июля пресс-служба СКА, руководство клуба делает это для достижения наивысших спортивных результатов в рамках своей стратегии развития.

«С главным тренером команды СКА Романом Ротенбергом подписан контракт сроком на пять лет, что позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба», — отмечено на сайте команды.

Сам 42-летний наставник поблагодарил совет директоров клуба за доверие и решение продлить с ним сотрудничество.

«Наша общая задача — реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА», — отметил Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

До этого, 31 мая, петербургский хоккейный клуб покинул чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Как рассказал Ротенберг, клуб предложил Яшкину контракт на хороших условиях, однако учитывая потолок зарплат и финансовую целесообразность, удовлетворить все запросы спортсмена СКА оказался не в состоянии.