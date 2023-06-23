Российский клуб СКА подписал контракт с канадским хоккеистом Лайпсиком

Российский СКА подписал контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

«Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2025 года», — говорится в публикации.

Лайпсик будет играть под 88-м номером.

В минувшем сезоне спортсмен выступал за «Металлург». Он набрал 44 (11+33) очка за 65 матчей регулярного чемпионата КХЛ. В сезоне 2012–2013 годов стал чемпионом, лучшим бомбардиром и лучшим снайпером WHL.

С 2014-го по 2017 год играл в АХЛ за «Милуоки» и «Торонто Марлиз». В сезоне 2014/15 стал лучшим ассистентом АХЛ. Дважды участвовал в Матче звезд АХЛ.

Ранее, 31 мая, СКА покинул чешский нападающий Дмитрий Яшкин. Ротенберг рассказал, что клуб предложил Яшкину продлить контракт на хороших условиях. Учитывая потолок зарплат и финансовую целесообразность, удовлетворить все запросы спортсмена, по словам Ротенберга, клуб не может.