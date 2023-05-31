Нападающий Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб СКА

Чешский нападающий Дмитрий Яшкин покинул петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в среду, 31 мая, сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.

«Хоккей — это жизнь, а в жизни иногда приходится расставаться даже с друзьями. В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся», — написал он в Telegram-канале.

Тренер рассказал, что СКА предложил Яшкину продлить контракт на хороших условиях. Учитывая потолок зарплат и финансовую целесообразность, удовлетворить все запросы спортсмена, по словам Ротенберга, клуб не может.

Ротенберг поблагодарил Яшкина за совместную работу и пожелал удачи.

Ранее, 19 мая, сообщалось, что Яшкина признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23. Хоккеисту вручили приз «Золотая клюшка». Претендентами на трофей были также защитник петербургского СКА Александр Никишин и форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов. Для Яшкина это уже третья награда самого ценного игрока. Ранее он получал ее по итогам сезона-2019/20 и сезона-2020/21.