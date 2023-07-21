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МО Италии заявило о поставках 95% украинского зерна в Европу вместо стран Африки

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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Около 95% украинского зерна экспортируется в обход нуждающихся стран Африки, это может оказать негативное влияние на континент. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто для газеты la Stampa.

«95% украинского зерна экспортируется за пределы Африки, но когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится всё труднее его покупать», — заявил он.

По его словам, эта дестабилизация испытывающих трудности регионов является проблемой, затрагивающей и Европу.

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Ранее, 13 июля, президент России Владимир Путин заявил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По словам президента, в условиях, на которых Россия согласилась обеспечить вывоз украинского зерна, должны были учитывать российские интересы, однако для этого ничего не было сделано.

Путин добавил, что из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Всё остальное в «сытую и благополучную Европу».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке, из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.

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