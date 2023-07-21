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В Северодонецке начали восстановление более 290 жилых домов и учреждений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) идут работы по восстановлению более 290 жилых домов и социальных учреждений, общая площадь ремонтируемых зданий превышает 1,8 млн кв. м. «Известия» 21 июля показали кадры из восстановленной школы и других учреждений.

Систему отопления на данный момент восстановили в 180 домах, а это значит, что с наступлением холодов более 30 тыс. жителей города получат тепло. Помимо этого, специалисты «Единого заказчика» заменили более 120 тыс. окон и 90 тыс. радиаторов отопления.

Особое внимание уделяется ремонту городских школ. Строители не только делают капитальный ремонт зданий, но и часто восстанавливают несущие конструкции.

«Было принято решение по восстановлению нескольких школ в первую очередь для того, чтобы возобновить учебный процесс, ну а по техническому выполнению, скажем так, лично для администрации города были большие проблемы, потому что степени разрушений были очень серьезные. Это были прилеты в крыши, перебиты несущие стены и так далее», — сказал мэр Северодонецка Николай Моргунов.

В качестве примера глава города привел школу № 6, в которой уже полностью закончены ремонтные работы. С 1 сентября ученики смогут в нее вернуться. Ожидается, что ее будут посещать до 350 детей.

«У нас школа была и до этого, конечно, красивая, всё. Но когда были прилеты, школа была разбита, и мы уже не думали, что ее восстановят», — поделилась учитель Татьяна Цибулька.

По ее словам, строители сделали свою работу с любовью и прислушивались к мнению директора, которая регулярно посещала школу во время ее ремонта. Она сама, а также дети и другие учителя очень ждут возвращения в стены обновленной родной школы.

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Ранее, 15 мая, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что работу химпредприятия «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР) планируется восстановить в 2023 году. Мантуров также уточнил, что промышленные предприятия, расположенные на территории новых субъектов России, планируется интегрировать в кооперационные и сбытовые каналы России к 2026 году.

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке российских военнослужащих 25 июня прошлого года взяли под контроль Северодонецк, в том числе и территорию «Азота».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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