Постпред РФ в Вене оценил вероятность денонсации ДНЯО

Денонсация Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) со стороны России абсолютно исключена. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Могу ответить предельно четко: денонсация этого договора Россией абсолютно исключена. Это было бы не просто вредно, но еще и глупо. Договор был разработан по инициативе СССР и США, уже 55 лет он действует и остается важнейшим фактором поддержания международной безопасности и стабильности. Разумеется, нам появление новых ядерных держав абсолютно не нужно», — отметил он.

Дипломат напомнил, что в настоящее время в мире насчитывается девять стран, у которых есть в арсенале ядерное оружие: Россия, США, Франция, Великобритания и Китай (постоянные члены Совбеза ООН), Израиль, Индия и Пакистан, не подписавшие ДНЯО, а также КНДР, которая вышла из этого договора.

«Нам совершенно ни к чему, чтобы таких стран было 15, 20 или больше. Это была бы почти катастрофа для современных международных отношений», — заключил Ульянов.

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«Нам появление новых ядерных держав абсолютно не нужно»