Путин наградил Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 20 июля.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», — говорится в документе.

Данным указом президент также присвоил звание Героя труда России советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу», — сообщается в указе.

Ранее, 21 июня, Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отмечалось, что глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.