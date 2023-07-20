Путин наградил Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 20 июля.
«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», — говорится в документе.
Данным указом президент также присвоил звание Героя труда России советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову.
«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу», — сообщается в указе.
Ранее, 21 июня, Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отмечалось, что глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.