Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск указал на нестабильность в мировой экономике
Мир
Шмыгаль назвал популизмом желание Польши продлить запрет на ввоз зерна
Мир
Власти Ирака объявили посла Швеции в Багдаде персоной нон грата
Мир
На Украине пожаловались на нежелание США давать деньги вместо оружия
Мир
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Мир
WP сообщила о начале применения Украиной кассетных боеприпасов из США
Общество
В Москве до конца дня ожидаются дожди и гроза
Общество
Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ
Общество
В Иркутске задержали вооруженного ножом похитителя шоколада
Мир
Вице-премьер Украины раскритиковала запрет Польши на ввоз украинского зерна
Авто
Дилеры привезли в Россию корейские кроссоверы SsangYong Tivoli
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о блокировке 32 млн т зерна на Украине
Армия
Минобороны сообщило о нанесении ударов возмездия в районах Одесской области

Путин наградил Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

0
Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в четверг, 20 июля.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», — говорится в документе.

Данным указом президент также присвоил звание Героя труда России советнику гендиректора центра имени Хруничева Владимиру Иванову.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Иванову Владимиру Леонтьевичу», — сообщается в указе.

Дорогой доблести и славы: как в России появился орден Андрея Первозванного
Высшая награда страны была восстановлена 25 лет назад

Ранее, 21 июня, Путин наградил мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Отмечалось, что глава города награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, а также за большой вклад в социально-экономическое развитие города.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023