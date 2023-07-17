В России испытали прибор для выявления риска развития астмы у детей

В России начали применять созданный в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова прибор на основе метода капилляроскопии для диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей. Об этом в понедельник, 17 июля, «Газете.Ru» рассказал разработчик устройства, сотрудник кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

«Действие нашего прибора клинически подтверждено: в исследовании принимали участие более 500 детей, родившихся в один период. На протяжении пяти или шести лет мы наблюдали этих детей, снимали у них параметры микроциркуляции и смотрели, как эти дети растут и развиваются. По прошествии данного периода кто-то из детей перешел в бронхиальную астму. Для подтверждения своих предположений мы сравнили показатели детей при рождении и в текущем моменте», — пояснил врач.

По его словам, из 28 комплексных медицинских показателей сработали пять с высокой степенью чувствительности и специфичности. При этом, даже если из пяти параметров четыре изменены, то дети попадут в группу риска даже без наследственной аллергопаталогии.

Заболевание слабо распознается и требует многоступенчатой диагностики. Для решения этой проблемы ученые придумали устройство, которое достаточно приложить к пальцу ребенка. За несколько минут без прокола прибор определит параметры капилляров ребенка. Затем на основании его показателей прибора педиатр ставит диагноз.

Между тем стоимость аппарата ниже зарубежных аналогов. При его создании использовались только отечественные компоненты.

Устройство уже применяют медики Москвы, Московской и Ярославской областей, Республики Коми и других регионов.

В России аллергические патологии, среди которых и бронхиальная астма, встречаются у 25–30% детей. Недуг проявляется нарушением функций дыхания. Оно объясняется расширением капиллярного русла, отчего зона обмена питательных веществ между капилляром и тканью увеличивается, большое количество жидкости выходит в окружающую ткань. Так возникают отек бронхов и спазм мышц.

Ранее в июле заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачева рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии, самым тяжелым проявлением которой является бронхиальная астма. Эксперт посоветовала исключить прогулки в лесопарковых зонах и выезд за город в период пыления, не держать окна открытыми, чаще промывать нос и менять одежду после улицы.