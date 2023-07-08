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Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве в ночь на 8 июля

Врач рассказала о мерах профилактики сезонной аллергии

Врач Усачева рекомендовала людям с аллергией на пыльцу гулять в вечернее время
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Фото: TASS/dpa/Angelika Warmuth
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Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. К этой дате заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачева рассказала «Известиям» о методах диагностики и мерах профилактики сезонной аллергии (поллиноза) и о том, может ли ребенок перерасти это заболевание с возрастом.

Как сообщила специалист, в первую очередь симптомом поллиноза считается конъюнктивит: покраснение глаз, зуд, выделения, в том числе гнойные. Другой распространенной реакцией является чихание, ринит, течение слизи из носа. И самое тяжелое проявление — бронхиальная астма, которая выражается кашлем, затрудненным дыханием.

«Помимо перечисленного аллергик в период цветения может ощущать общее недомогание: усталость и нарушение сна. Все эти симптомы приводят к ухудшению качества жизни», — добавила она.

Для того, чтобы диагностировать поллиноз, сначала врач анализирует клиническую картину, собирает анамнез: выясняет, нет ли в семье родственников, страдающих аллергией, проводит осмотр пациента и выявляет симптомы, рассказала Усачева. Уже после этого назначается специализированное обследование.

«Сегодня для того, чтобы узнать о реакции на аллергены, используются различные виды исследований. Так, по анализу крови можно определить специфические иммуноглобулины, что не менее информативно, чем проведение кожного теста. К тому же, его можно назначать в течение всего года, вне зависимости от сезона пыления», — сказала врач.

При поллинозе может проводиться симптоматическая терапия: выписывают антигистаминные средства, которые уменьшают зуд и воспаление, используются специальные капли в глаза и спрей в нос, а при наличии бронхиальной астмы назначается противовоспалительная базисная терапия, сообщила специалист.

Усачева отметила, что аллергия — это изначально хроническое состояние. Иногда в период пубертата у детей, особенно у мальчиков, наблюдается исчезновение или уменьшение симптомов, но никто не может утверждать, что случится в будущем и вернутся ли симптомы уже во взрослом возрасте, пояснила специалист. Поэтому если аллергия появилась, на нее рекомендуется обратить внимание, пойти к аллергологу и начать лечение, рекомендовала врач.

Есть ряд профилактических мероприятий, которые помогают уменьшить контакт с пыльцой, рассказала эксперт. Так, она советует в период активного пыления исключить прогулки в лесопарковых зонах и выезд за город. Гулять лучше в вечернее время и после дождя. Также по возвращении с улицы необходимо сменить одежду и принять душ, умыться, промыть нос — механически устранить пыльцу, отметила врач. Кроме того, не рекомендуется держать окна открытыми: лучше проветривать помещение вечером или после дождя. Если прогнозируется гроза, то аллергикам лучше остаться дома и плотно закрыть окна, чтобы пыльца, особенно мелкая, не залетела в квартиру, сообщила Усачева.

При этом специалист подчеркнула, что если методы профилактики не помогли и аллергия всё же возникла, следует обратиться к врачу-аллергологу, чтобы получить своевременную медицинскую помощь.

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4 июля врач аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Воронеж» Людмила Маховая назвала цветение, сезонные фрукты и укусы насекомых главными рисками для людей, подверженных аллергии.

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