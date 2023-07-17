На юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку

На юго-востоке Москвы произошла авария с участием двух автомобилей, один из которых въехал в автобусную остановку, об этом сообщили 17 июля в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Саранской улице в районе дома № 2. Автомобили «Рено» и «Мицубиси» столкнулись, поскольку первый не предоставил преимущество в движении второму авто. В результате чего один из них наехал на остановку общественного транспорта.

«После столкновения автомобиль «Мицубиси» совершил наезд на остановку общественного транспорта и мачту городского освещения», — сказано в сообщении.



Уточняется, что пострадавших нет.

На месте работают оперативные службы, а также выясняются обстоятельства ДТП. Движение в районе Саранской улицы не затруднено.

Накануне сообщалось о ДТП с участием двух мотоциклов и такси на северо-западе Москвы. В результате пострадал один из мотоциклистов, проводится проверка.