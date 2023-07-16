ДТП с участием двух мотоциклов и такси произошло на северо-западе Москвы
ДТП с участием двух мотоциклов и такси произошло на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале 16 июля.
На месте происшествия работают оперативные службы города. По данным ГУ МВД по Москве, в результате пострадал один из мотоциклистов, проводится проверка.
Другие обстоятельства произошедшего выясняются. Движение в районе аварии не затруднено.
Накануне водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода на Центральной улице в деревне Чурилково в Домодедове Московской области. Как сообщает источник «Известий», виновник ДТП с места происшествия скрылся, его разыскивают правоохранительные органы.