Водитель насмерть сбил пешехода в Домодедове и скрылся

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на Центральной улице в деревне Чурилково в Домодедове Московской области. Как сообщает 15 июля источник «Известий», от полученных травм мужчина скончался на месте.

Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Предполагается, что он может быть причастен к краже, совершенной в одном из частных домов населенного пункта.

Преступника разыскивают правоохранительные органы.

Ранее 15 июля в Москве на пешеходном переходе на Ломоносовском проспекте автомобиль сбил человека на электросамокате. На кадрах с места происшествия заметно, что в этот момент для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего уточняются.