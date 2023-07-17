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Регулируемые цены на газ в РФ увеличатся на 8% с 1 июля 2024 года

ФАС: регулируемые цены на газ в России повысят с 1 июля 2024 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В России регулируемые цены на газ увеличатся на с 1 июля 2024 года. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен 17 июля на официальном сайте правовой информации.

«Утвердить оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителями Российской Федерации», — указано в приказе.

Цены проиндексируют как для населения, так и для промышленного сектора на 8%, подсчитал ТАСС.

Согласно таблице предельного уровня цен на газ по регионам, следующее повышение еще на 8% произойдет 1 июля 2025 года.

Известно, что увеличение цен является плановым. Об этом ФАС заявляла еще в начале этого месяца. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых трубопроводов. Кроме того, повышение стоимости позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ.

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Ранее в этот день стало известно, что ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы. Первые проверки будут проведены уже в конце года.

Кроме того, из тарифов ЖКХ в 2023 году будет исключено 9,2 млрд рублей необоснованных средств.

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