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ФАС призвала исключить из тарифов ЖКХ 9,2 млрд рублей необоснованных средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Из тарифов ЖКХ в 2023 году нужно исключить 9,2 млрд рублей необоснованных средств. Об этом в эксклюзивном интервью газете «Известия» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

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«Работа по контролю за экономической обоснованностью тарифов, которые устанавливаются на региональном уровне, без преувеличения одно из приоритетных направлений в деятельности антимонопольной службы», — сообщил он.

По его словам, в 2021 году службой было проведено 14 плановых и внеплановых проверок, по итогам которых выдано 67 предписаний и приказов об отмене тарифных решений. Объем средств, которые были исключены после предписаний ФАС из-за экономической необоснованности, составил 6,9 млрд рублей.

«В течение половины 2022 года (с марта по сентябрь) действовал мораторий на проверки. Однако с учетом важности данной сферы в части тарифного регулирования он был отменен. После этого ФАС России в короткие сроки провела восемь проверок, по результатам которых было выдано 48 предписаний и восемь приказов об отмене решений по установлению тарифов. Сумма средств, которые были исключены, составила 3,58 млрд рублей», — сказал Сергей Пузыревский.

При этом замглавы службы отметил, что часть предписаний ФАС необходимо было выполнить при установлении тарифов на 2023 год.

«Из тарифов ЖКХ в 2023 году надо исключить 9,2 млрд рублей необоснованных средств», — подчеркнул замглавы службы.

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