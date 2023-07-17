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ФАС усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за тарифами ЖКХ в регионах. Об этом в эксклюзивном интервью газете «Известия» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.

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«Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — сообщил он «Известиям».

По его словам, результат такой проверки и решении о применении мер административного реагирования по-прежнему будет применяться уполномоченной комиссией ФАС.

«Мы рассчитываем, что первые такие проверки будут проведены уже до конца этого года», — сказал Сергей Пузыревский.

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