Минеральный план: ФАС проверит обоснованность роста цен на стройматериалы

ФАС оценит обоснованность роста цен на стройматериалы в РФ. За последний месяц, например, стоимость только каменной ваты, которая используется в качестве утеплителя, увеличилась вдвое. Для исключения спекуляций на рынке депутаты профильного комитета ГД попросили антимонопольную службу провести проверку производителей. Там отметили, что уже направили запросы производителям теплоизоляционных материалов и в случае выявленных нарушений примут соответствующие меры.

Проверка обоснованности

Девелоперы обратились к депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ по вопросу заметного увеличения цен на каменную вату, рассказал «Известиям» первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев. Материал используется в качестве утеплителя, а также для шумоизоляции.

— Мы наблюдаем заметный дефицит и, соответственно, рост стоимости каменной ваты за последние полтора месяца. В мае цены на нее увеличились на 50–60% относительно апреля, — рассказала директор по закупкам девелоперской ГК «А101» Елена Леликова.

Поэтому депутаты попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы для исключения спекуляций на рынке.

Пока ФАС не получила обращение, при этом служба на регулярной основе самостоятельно проводит мониторинг цен на рынках строительных материалов, сказали «Известиям» там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— В рамках него служба уже направила запросы производителям теплоизоляционных материалов. Полученные сведения будут проанализированы, в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры, — сообщили в ФАС.

По словам Владимира Кошелева, строительные организации обратили внимание на то, что изготовители ввели ежемесячные квоты на заказ каменной ваты.

— Такие ограничения устанавливаются производителями в одностороннем порядке на один месяц без согласования объемов с заказчиками. Безусловно, дефицит неминуемо приводит к увеличению стоимости товара, — сказал депутат.

С начала 2023 года цены на изоляционные материалы, в том числе на каменную вату, действительно стали выше — отпускная цена каменной ваты «Технониколь» выросла на 4,5%, сказал «Известиям» руководитель направления «Минеральная изоляция» этой компании Василий Ткачев. При этом стоимость каменной ваты в конце мая 2023 года была на 10% ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года, добавил он.

Он выделил две основные причины роста цены. Это увеличение логистической составляющей и резкий рост цен на синтетические смолы (более чем на 30%), которые используются при производстве каменной ваты и являются одним из ключевых сырьевых компонентов, сказал Василий Ткачев.

В Минстрое сообщили «Известиям» о росте цен с января по май 2023 года на сталь арматурную — на 26%, на стальные трубы — на 14%. Это, в частности, привело к увеличению стоимости стройки монолитных жилых домов и инженерных сетей, сказали в ведомстве.

Динамика же цен на другие материалы, широко используемые на стройке, в том числе минераловатных матов, не превышает величину прогнозной инфляции, добавили в министерстве.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Минстрое напомнили, что ведомством организован еженедельный мониторинг по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому и в значительной степени влияющему на общую себестоимость.

По словам управляющего партнера Nordhus Ольги Магилиной, во второй половине мая цены на многие стройматериалы ощутимо пошли вверх. Это коснулось песка, бетона, древесины, кирпича, оконного профиля, комплектующих для внутренних инженерных коммуникаций дома. По одним стройматериалам рост цен за май 2023 года составил около 5%, а по другим, например по ряду пиломатериалов, превысил 20%, рассказала она.

По данным соучредителя VIRA Александра Савельева, бетонная смесь подорожала не менее чем на 10%, стоимость сопутствующих товаров — цемента, песка и щебня — также увеличилась уже в несколько раз, очередное повышение прогнозируется с середины июня.

— Впрочем, текущее увеличение стоимости каменной ваты — это, скорее, сиюминутное обстоятельство, которое с большой долей вероятности будет скоротечным: реальных причин к существенному росту цен по этому виду стройматериалов нет. Скорее, это было вызвано небольшой нехваткой предложения, в связи с чем и увеличилась стоимость продукции, — сказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Также он отметил, что в масштабе года говорить о взрывном росте цен на этот вид продукции не приходится. Такой скачок никак не отразится на себестоимости строительства, считает он.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

С точки зрения изменения цен на жилье ситуация вряд ли приведет к его удорожанию, даже несущественному, а вот у застройщиков определенно вырастут издержки, считает член Генсовета «Деловой России», руководитель подкомитета по малоэтажному строительству и ИЖС, владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Весной 2023 года с учетом начала активного строительного сезона материалы стали дорожать, сказал директор по продажам Rockwool (производитель товаров на основе каменной ваты) Максим Тарасов. Особенно это касается тех, в состав которых входит иностранное сырье. Спрос на строительство и ремонт сегодня есть, поставки идут в хорошем темпе, но сырьевая инфляция продолжает расти и поставщики уже начинают повышать ценник, сказал он.

Кроме того, дорожают газ и электричество, что также влияет на ситуацию. Рост цен на рынке стройматериалов в этом году может дойти до 7–12%, прогнозирует он.

По цепочке

Стоимость каменной ваты, по информации Александра Савельева, продолжает расти. Сейчас не хватает ресурса для закрытия текущих потребностей, пояснил он. Поэтому строительные компании договариваются о поставках материала на два-три месяца вперед. Это связано с сезонным дефицитом продукции и повышением цены на кокс и фенол, добавил он.

По мнению директора департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елены Мироновой, если себестоимость стройки и вырастет, то значительное влияние на цену жилья это вряд ли окажет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Есть ряд других факторов, которые сейчас имеют большее значение для рынка недвижимости. Среди них — недостаточный спрос, ограничительные меры в области ипотечного кредитования, увеличение предложения. На рынке мы ожидаем сохранения ценовой стабильности, — сказала она.

Другого мнения придерживается Ольга Магилина. У компаний, оказывающих подрядные услуги, цены начинают корректироваться уже сейчас. В среднем рост составил пока около 10% с начала весны, сказала она.

— Девелоперские компании и застройщики загородных поселков также не смогут долго удерживать весенние цены, — полагает она.

Запустятся и еще более масштабные механизмы: физлица — продавцы вторичной недвижимости начнут оценивать свои лоты всё дороже, еще сильнее раскручивая маховик увеличения стоимости, считает девелопер. В пользу этого прогноза говорят и высокие инфляционные ожидания на вторую половину 2023 года, добавила она.