Reuters сообщило о выделении USAID гуманитарной помощи Украине на $500 млн

Глава агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявит о выделении гуманитарной помощи Украине на $500 млн 17 июля во время визита в страну. Об этом сообщило Reuters 17 июля.

«США будут продолжать поддерживать людей <...> и по-прежнему привержены оказанию жизненно важной помощи тем, кто больше всего в ней нуждается», — приводится в материале заявление организации.

По данным агентства, во время своей поездки Пауэр встретится с фермерами, работниками энергетической отрасли и аварийно-спасательными группами, а также посетит партнеров USAID.

Ранее, 13 июля, на заседании палаты представителей конгресса США не приняли поправки об уменьшении военной помощи Украине. Помимо этого, представители нижней палаты отклонили поправки, которые требуют от президента Соединенных Штатов Джо Байдена представить конгрессу детальную стратегию по поддержке Украины.

7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил на брифинге, что в него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.