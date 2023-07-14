Конгресс США отклонил поправки о сокращении военной помощи Украине

На заседании палаты представителей конгресса США не приняли поправки об уменьшении военной помощи Украине, о чем стало известно 13 июля.

Конгрессмены отклонили предложенные членами нижней палаты изменения в проект Закона о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA) о сокращении и блокировке будущей военной помощи Украине, пишет «РИА Новости».

Во время заседания каждую поправку рассматривали отдельно. Помимо этого, представители нижней палаты отклонили поправки, которые требуют от президента Соединенных Штатов Джо Байдена представить конгрессу детальную стратегию по поддержке Украины.

Во время заседания член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин подвергла осуждению финансирование Украины — она напомнила, что государство не входит в НАТО. Политик подчеркнула, что американские налогоплательщики работают каждый день для защиты границ своего государства, а не для финансирования постоянных зарубежных войн.

7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол сообщил на брифинге, что в него вошли кассетные боеприпасы для артиллерийских орудий калибра 155 мм, 32 боевые машины пехоты (БМП) Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.

6 июля минобороны Финляндии сообщило, что страна передаст Украине 17-й пакет военной помощи. В поставку войдут зенитное вооружение и боеприпасы. Стоимость пакета оценивается в €105 млн. Общий объем военной помощи составил €1,2 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.