Актера Краско переведут из реанимации в неврологическое отделение

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова решили перевести 92-летнего актера Ивана Краско из реанимации в другое отделение. Об этом сообщает 17 июля телеканал 78.ru.

После утреннего обхода медики пришли к выводу о том, что Краско пора под наблюдение в неврологическое отделение клиники. Это стало возможным на фоне улучшения состояния — его сознание после операции становится всё более ясным, актер принимает пищу и разговаривает с персоналом.

Несмотря на это, Краско продолжит находиться под интенсивным наблюдением хирургов и неврологов центра имени Алмазова.

15 июля помощница актера Дарья Пашкова рассказала в беседе с «Известиями», что ему стало плохо на даче — он перестал чувствовать левую сторону тела. После госпитализации 13 июля Краско экстренно прооперировали. Сообщалось, что ему удалили тромб из головного мозга.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года. Он советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, а также народный артист Российской Федерации. В августе 2021 года перенес инсульт.